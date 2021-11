El hijo de Ludwika Paleta finalmente seguirá los pasos de sus padres

En aquella entrevista, fue cuestionado sobre si le gustaría actuar. Con reservas respondió:

"La verdad no, un villano así de una serie padre sí, de una telenovela la verdad lo pensaría dos veces", dijo. "A mí personalmente no me encantan, las respeto", refiriéndose a las telenovelas. "Yo sí haría cualquier proyecto que no fuera de la música. mientras pudiera seguir haciendo la música, porque la música no la hago para llegar a un punto en cuanto a fama, es porque me gusta", agregó.

Luego, entonces... ¿qué lo hizo cambiar de parecer?