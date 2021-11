Maite Perroni da su veredicto sobre la nueva versión de Rebelde

En diferentes entrevistas, algunos han expresado su sentir.

Dulce María, por ejemplo, señaló "Me gustó la música, me gustó la canción, cómo la cambiaron… Sé que nuestra generación es muy celosa de lo que fue Rebelde y creo que cada proyecto de Rebelde, porque ha habido como varias versiones, todas son únicas, todas van para diferente gente y pues bueno me dio como nostalgia y les deseo lo mejor".