Jessie J habla de su aborto espontáneo durante una emotiva presentación

"Decidí tener un bebé sola", dijo entre lágrimas, "y luego, por milagro, funcionó por un tiempo. Y ayer, sí, ayer fue una p*ta mi*rda".

En 2018, Jessie habló durante un concierto en el Royal Albert Hall de Londres sobre su batalla contra la infertilidad y dijo que cuatro años antes le dijeron que no podía tener hijos. "Cuando el médico me dijo, mi reacción fue, 'Oh, diablos nooooooo'", cantó Jessie en ese momento, mientras la multitud aplaudía. Ella también recibió el apoyo de su entonces novio Channing Tatum.