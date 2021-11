Las 13 mejores películas y episodios de TV sobre Acción de Gracias

Friends

El icónico sitcom de NBC es famoso por sus episodios anuales de Acción de Gracias, dando 10 entregas navideñas casi perfectas en su carrera de una década. Es difícil elegir solo uno (y hemos hecho el ranking para demostrarlo), así que vamos a sugerir tres.

El clásico de la quinta temporada, "El de todos los días de acción de gracias", se destaca por los encantadores flashbacks y el primer "Te amo" entre Chandler y Monica (que lleva un pavo en la cabeza, claro). Sugerimos seguir con "The One Where Ross Got High" de la sexta temporada porque es la dinámica del grupo en su mejor momento, mientras que "The One With the Rumor" de la octava temporada es, por supuesto, en la que Brad Pitt hace su icónico aparición como el cofundador del "I Hate Rachel Club" de la escuela secundaria. (Escucha, si él puede asistir a la fiesta del 50 cumpleaños de la ex Jennifer Aniston después del divorcio y pueden llamarse "cariño", ¡nosotros podemos resaltar su episodio!) (