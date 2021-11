Camila Fernández ha venido a pasarla bien y su música lo demuestra

Asimismo que su padre, Alejandro Fernández, es su fan número uno. De hecho, en varias de sus canciones, Camila reveló que le rinde tributo a los temas más importantes en la carrera de El Potrillo.

"¡Le encantan! Él fue el primero que las escuchó... Mi papá es de 'Me encanta, no puedo creerlo, ya sácalas'... Estuvo increíble su reacción, no me la esperaba... Me hace muy feliz, me complementa muchísimo que mi papá reaccione así naturalmente... Es tan padre ver su reacción, lo disfruto muchísimo".

