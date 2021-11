North West y Penelope Disick se unieron para crear un adorable video en TikTok

¡Nuestras primas preferidas!

El miércoles, 24 de noviembre, Kourtney Kardashian compartió el video más adorable de TikTok de su hija Penelope Disick, de 9 años, bailando y sincronizando sus labios al ritmo de Meet Me At Our Spot, el tema de 2020 de THE ANXIETY, Tyler Cole y Willow, en compañía de su mejor amiga, North West, la hija mayor de Kim Kardashian, de 8 años.