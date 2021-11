Erika de la Vega nos revela por qué es "la mente maestra" de Ojos de Mujer

Como ella misma ls indica: "En este mundo de hoy pareciera que no hay manera de escaparde la reinvención, sobretodo su eres mujer. La cosa es que nadie nos explica CÓMO reinventarnos". La respuesta a esa pregunta Erika no la busca sola, lo ha hecho a través de honestas conversaciones con exitosas mujeres cómo Aislinn Derbez, Sascha Fitness, Michelle Lewin, Olga Tanón, Rashel Díaz, Catherine Fulop y muchas más; además de expertas en áreas que van desde la psicología, pasando por la tanatología, hasta la psicología y cualquier otra que contribuya a darle herramientas a las mujeres, ¿y por qué no?, a los hombres.

Con toda esa experiencia, y el deseo de seguir ganando más, Erika regresa la TV a través de E! Entertainment Latinoamérica con Ojos de Mujer, un talk show sobre las imágenes que actualmente impactan la sociedad, redes sociales y medios de comunicación.