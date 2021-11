¿Sandra Bullock y Keanu Reeves sí tuvieron un romance?

"¿Pero quién sabe?", continuó. "Keanu es un tipo que, creo, es amigo de todas las mujeres con las que ha salido. No creo que haya nadie que tenga algo horrible que decir sobre él. Así que tal vez podríamos haber sobrevivido. No lo sé. Pero nosotros no tuvimos que sobrevivir a nada. Simplemente crecimos juntos en carreteras paralelas y nos sacamos el sombrero y nos reunimos para cenar y tratamos de trabajar juntos. Y cuanto más tiempo pasa, más asombrada estoy del ser humano. ¿Hubiera podido decir eso si él me hubiera dejado y me hubiera hecho enojar? Probablemente no".