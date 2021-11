Danna Paola habla de la supuesta rivalidad que tiene con Ángela Aguilar

"Ay amigos, son gajes del oficio, ¿qué te digo? Respeto a quien respeto merece, prefiero no hacer caso a mentiras y a ver revistas que son pura basura. Hay que hablar del talento, de las cosas bonitas, como ustedes me están preguntando ahorita del trabajo, y de disfrutar la vida, que no sabemos qué pase el día de mañana…Yo no me meto en la vida de nadie, no me pregunten de chismes. Creo que a nadie le gusta que se metan en su vida", declaró Danna Paola en un reciente encuentro con los medios.