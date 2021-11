Jessie J sufrió un aborto espontáneo tras decidir tener un bebé por su cuenta

Ella compartió que, "después de hacerme mi tercer eco y me dijeron que ya no había latidos... siento que no tengo control sobre mis emociones. Puede que me arrepienta de publicar esto. Puede que no. En realidad, no lo sé".

Según el nominado al Grammy, compartir las noticias en las redes sociales "se siente más seguro" que tratar de explicarlo en el escenario durante una actuación.