Khloé Kardashian se sincera sobre su constante lucha por proteger su privacidad

Khloé Kardashian es la estrella más reciente de la portada de Cosmopolitan UK, y en su artículo central la estrella de Keeping Up With the Kardashians se sinceró como nunca sobre lo duro que puede ser vivir en el ojo público.

Su paso por el famoso reality de E!, que duró más de 14 años, hizo que la fundadora de Good America y su familia llegaran a las pantallas del mundo entero, y con el auge de las redes, sus vidas se abrieron aún más. Por ejemplo, solo en Instagram, la madre de True Thompson tiene 198 millones de seguidores. Sí, 198 millones de personas viendo y juzgando cada una de sus publicaciones, movimientos y opiniones.