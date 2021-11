Surgen rumores de un posible embarazo de Maite Perroni

"Hace unos meses una revista publicó una serie de mentiras sobre nosotros, nos difamó y caricaturizó. No hablamos del tema antes porque nos encontramos actuando legalmente, pero el día de hoy, nuestros abogados nos permitieron hacerlo. Hemos vivido acoso, chantaje, manipulación e incluso se ha puesto en riesgo nuestra seguridad y la de nuestras familias. Las cosas no fueron como se contaron y no queremos ser parte de este circo mediático...", aseguraron Maite y Andrés en un comunicado en conjunto.