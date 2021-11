JoJo Siwa declara con orgullo: “Soy gay”

Por ejemplo, esta semana, las concursantes no estaban aprendiendo una rutina cualquiera, sino una que tenía "un significado más profundo", como dijo Jessalynn.

"A veces, ¿alguna vez sientes que no encajas?", le preguntó a las chicas después de explicarles el baile de ilusión óptica con temática alienígena. "¿Alguna vez has sentido que no perteneces? Eso es lo que quiero decir con un extraterrestre".

Los temas de la rutina ciertamente resonaron en JoJo, tal y como ella misma lo reveló en un confesionario.