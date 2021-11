De Hobbs y Shaw a Moana: Los mejores personajes de Dwayne “La Roca” Johnson

Dwayne "La Roca" Johnson nos ha entretenido durante casi tres décadas.

El People's Champion Icon de 2021, actor y ex luchador profesional tuvo su primera incursión en la pantalla grande en The Mummy Returns en 1996. Y año tras año desde entonces, nos ha brindado actuaciones icónicas y notables como un semidiós cantante en Moana de Disney, un jugador retirado de la NFL en Ballers y un médico nervioso en Jumanji: Welcome To The Jungle.