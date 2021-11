Mira la lista completa de nominados a los Grammy Awards 2022

Mejor Interpretación de Raíces Americanas

"Cry," Jon Batiste

"Love and Regret," Billy Strings

"I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free," The Blind Boys of Alabama & Béla Fleck

"Same Devil," Bandy Clark featuring Brandi Carlile

"Nightflyer," Allison Russell

Mejor Álbum Americana

Downhill From Everywhere, Jackson Browne

Leftover Feelings, John Hiatt with The Jerry Douglas Band

Native Sons, Los Lobos

Outside Child, Allison Russell

Stand for Myself, Yola

Mejor Álbum Bluegrass

Renewal, Billy Strings

My Bluegrass Heart, Béla Fleck

A Tribute to Bill Monroe, The Infamous Stringdusters

Cuttin' Grass – Vol. 1 (Butcher Shoppe Sessions), Sturgill Simpson

Music Is What I See, Rhonda Vincent

Mejor Álbum de Blues Tradicional

100 Years of Blues, Elvin Bishop & Charlie Musselwhite

Traveler's Blues, Blues Traveler

I Be Trying, Cedric Burnside

Be Ready When I Call You, Guy Davis

Take Me Back, Kim Wilson

Mejor Álbum de Blues Contemporáneo

Delta Kream, The Black Keys featuring Eric Deaton & Kenny Brown

Royal Tea, Joe Bonamassa

Uncivil War, Shemekia Copeland

Fire It Up, Steve Cropper

662, Christone "Kingfish" Ingram

Mejor Álbum Folk

One Night Lonely (Live), Mary Chapin Carpenter

Long Violent History, Tyler Chiders

Wednesday (Extended Edition), Madison Cunningham

They're Calling Me Home, Rhiannon Giddens With Francesco Turrisi

Blue Heron Suite, Sarah Jarosz

Mejor Álbum Regional de Música Roots

Live in New Orleans!, Sean Ardoin and Kreole Rock and Soul

Bloodstains & Teardrops, Big Chief Monk Boudreaux

My People, Cha Wa

Corey Ledet Zydeco, Corey Ledet Zydeco

Kau Ka Pe'a, Kalani Pe'a