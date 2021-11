Andrew Garfield insiste en que no aparece en Spider-Man No Way Home

Debido a esta historia de universos paralelos, los fanáticos se han estado preguntando si Garfield y Tobey Maguire, quienes interpretaron a Spidey en versiones anteriores de la película, volverán a prepararse para la tercera entrega de la película, a pesar de que ambos han negado cualquier intervención. La especulación se aceleró cuando se lanzó el último tráiler el 19 de noviembre, ya que los fanáticos afirmaron ver a Garfield como Spider-Man en el teaser.

Para muchos, este presunto avistamiento confirmó sus sospechas, con una persona escribiendo en Twitter, "Andrew Garfield merece 3 nominaciones al Oscar este año, por Tick, Tick... Boom!, The Eyes Tammy Faye, y fingir que no está en Spider-Man: No Way Home".