La Familia Real critica este nuevo y “decepcionante” documental

Según el Evening Standard, un abogado de Meghan también rechazó las acusaciones sobre el trato de la Duquesa de Sussex a los empleados del Palacio durante The Princes and the Press . A principios de este año, The Times informó que Jason Knauf, el ex secretario de comunicaciones de Meghan y Harry, envió un correo electrónico en 2018 que supuestamente fue reenviado a Recursos Humanos que afirmaba que "la Duquesa pudo intimidar a dos asistentes personales fuera de la casa el año pasado" y estaba "buscando socavar" la confianza de otro empleado. Se inició una investigación y un portavoz de Meghan negó las acusaciones, calificándolas de "una campaña de difamación calculada basada en información engañosa y dañina" en un comunicado a The Times.

"Esas historias eran falsas", dijo Jenny Afia del bufete de abogados Schillings, que representa a Meghan, durante el documental, según el Evening Standard. "Esta narrativa de que nadie puede trabajar para la Duquesa de Sussex, que ella era demasiado difícil y exigente como jefa y que todos tuvieron que irse, simplemente no es verdad".