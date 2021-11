Dwayne “La Roca” Johnson recibirá el People’s Champion Award en los People’s Choice Awards 2021

Brian Bowen Smith

Además, Johnson y Seven Bucks Productions se asociaron con Disney en el debut cinematográfico mundial más grande para el estudio de este verano con Jungle Cruise. Johnson también terminó recientemente la producción de la franquicia de acción de New Line/DC, Black Adam, y actualmente se encuentra en la producción de la muy esperada segunda temporada de la exitosa serie de comedia de NBC Young Rock.

Johnson ha protagonizado y producido una gran cantidad de películas de éxito mundial, entre las que se incluyen Jumanji: Welcome to the Jungle, Jumanji: The Next Level y Hobbs & Shaw, el spin-off de Fast and Furious. Otros créditos cinematográficos incluyen Skyscraper, Rampage, Central Intelligence y Moana.

Más allá de sus contribuciones al cine y la televisión, Johnson también es un emprendedor exitoso. En agosto de 2020, la potencia mundial de taquilla se asoció con Dany García y RedBird Capital para adquirir la liga de fútbol profesional, la XFL. Además, es el fundador de Siete Bucks Spirits y la marca ZOA Energy.

Como filántropo dedicado, Johnson se desempeña como Embajador Nacional de Deseos de Celebridades para la Fundación Make-A-Wish y ha estado concediendo deseos con la organización durante más de 20 años. Johnson también participa activamente con The Starlight Children's Foundation, que atiende las necesidades críticas de más de 60 millones de niños con enfermedades críticas, crónicas y terminales en todo el mundo.

No te pierdas a Dwayne "La Roca" Johnson recibiendo su People's Champion Award cuando los People's Choice Awards 2021 se emitan el martes, 7 de diciembre, en E!

Los premios People's Choice Awards y Live From E!: People's Choice Awards 2021 son producidos por Den of Thieves con los productores ejecutivos Jesse Ignjatovic, Evan Prager y Barb Bialkowski.