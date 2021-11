La madre de Selena Gomez se enfrenta a los críticos luego de revelar una enfermedad casi mortal

La cantante de Crowded Room habló recientemente sobre por qué decidió realizar una limpieza de redes sociales.

"Para ser honesta, dije, 'Esto es demasiada información'", le dijo Selena a WWD en octubre. "Esto es demasiado de mi vida personal esparcida por todas partes, y simplemente se sentía incontrolable. Sentí que mis pensamientos y todo lo que consumía giraba en torno a un millón de personas diferentes en el mundo que decían cosas buenas y malas".

Ella continuó, "Y yo solo pensé, '¿Por qué yo - yo no obtengo nada de esto? Nada me está dando vida'. Y simplemente exploté, y lo superé".

Si bien la estrella de Only Murders in the Building admitió que las redes sociales son una "manera maravillosa de mantenerse conectado", ella explicó que todavía tiene límites.

"De hecho, desconozco por completo lo que está pasando en la cultura pop, y eso me hace muy feliz", dijo Selena. "Y tal vez eso no haga felices a todos los demás, pero para mí, realmente me salvó la vida".