Kourtney Kardashian luce más feliz que nunca en esta cita playera con Travis Barker

El sentido gesto de Kourtney fue solo una de las muchas formas en que colmó de amor a su prometido. En el cumpleaños de la baterista, el 14 de noviembre, ella compartió un apasionado tributo en Instagram, escribiendo, "Te amo más que a nada. Mi favorito todo. ¡Feliz cumpleaños a ti, mi bebé!"

Junto con su mensaje, ella publicó varias fotos llenas de cariño de ella y el artista. Él respondió, "Eres un sueño hecho realidad, mi alma gemela, mi todo, TE AMO".

Poco después, la estrella de Keeping Up With the Kardashians y Travis viajaron a Cabo para una escapada familiar llena de diversión.

Los dos hijos de Travis, Alabama (15) y Landon (18), a quienes comparte con su ex esposa Shanna Moakler, lo acompañaron al viaje, así como los hijos de Kourtney con su ex Scott Disick, Mason (11), Penelope (9) y Reign (6).