Jennifer López deslumbra vestida de novia en los AMAs ¡Mírala!

El año pasado, J.Lo y Maluma tomaron por asalto a los AMA con su interpretación de Pa' Ti y Lonely.

La semana pasada, la madre de dos se sinceró sobre su nueva película y si consideraría o no casarse de nuevo. "Sí, supongo", dijo durante una aparición en Today el 18 de noviembre. "Ya me conoces, soy una romántica. Siempre lo he sido". Agregó en broma: "Me he casado varias veces. Todavía creo en el feliz para siempre cien por ciento".