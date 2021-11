El prometido de Britney Spears, Sam Asghari, parece lanzar una explosiva indirecta a Justin Timberlake

El día anterior del sospechoso mensaje de Sam, Timberlake había sido tendencia en Twitter, cuando FX y Hulu estrenaron el documental del New York Times Malfunction: The Dressing Down of Janet Jackson, que provocó renovadas críticas a Timberlake.

Días después del Super Bowl de 2021, Timberlake escribió en Instagram: "He visto los mensajes, etiquetas, comentarios y preocupaciones... Lamento profundamente el momento de mi vida en el que mis acciones contribuyeron al problema donde hablé fuera de turno, o no hablé por lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo".