¡Miras todas las fotos de Kim Kardashian y Pete Davidson mostrando su romance en público!

Una fuente le dijo a E! News el jueves 18 de noviembre que Kim y Pete ahora están saliendo oficialmente.

"Pete le ha dicho que no quiere ver a nadie más", reveló la fuente. "Kim le está diciendo a algunas personas que no es algo serio, pero que no está saliendo con nadie más... Está tratando de no hacer un gran escándalo, pero está muy interesada en él".

La fundadora de SKIMS, de 41 años, está "muy entusiasmada" con la estrella de Saturday Night Live. Esta sería su primera relación pública desde que solicitó el divorcio de Ye en febrero pasado.