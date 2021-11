Las 10 rupturas más inesperadas de celebridades en el 2021

El 18 de noviembre, una fuente cercana a Kim le dijo a E! News: la estrella de de 41 años y el comediante de 28 están saliendo oficialmente: "Están realmente felices y viendo a dónde va".

"Pete le ha dicho que no quiere ver a nadie más", dice la fuente, señalando que Kim aparentemente siente lo mismo. "Ella le está diciendo a algunas personas que las cosas no son muy serias, pero que no está saliendo con nadie más. Está tratando de no hacer un gran escándalo, pero está muy interesada en él".