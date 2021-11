Así se siente Khloé Kardashian con los “comentarios no solicitados” que recibe sobre la crianza de True

"¡Aprendí que no se puede publicar nada porque la gente comenta y dice las cosas más locas!", le dijo a la revista. Como ejemplo, la estrella de reality citó un video que compartió de su hija hablando y comiendo uvas cortadas. "La gente decía, 'Corta las uvas, se va a ahogar'. Y yo estaba como, '¡Están cortadas!'", recordó. "No voy a dejar que mi hija se ahogue".

Al final, Kardashian se ha dado cuenta de que no se puede ganar en Internet. "La gente da comentarios no solicitados sin importar lo que hagas", dijo. "Así que trato de mantener las cosas de True tan claras y simples como puedo por su bien. No quiero esa energía en mi hija. Déjenla en paz".