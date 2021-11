Lady Gaga lanzó una inesperada declaración de amor dedicada a su novio Michael Polansky

Mother Monster nos habla de amor.

En una nueva entrevista con The Hollywood Reporter, Lady Gaga hizo un comentario poco común, pero breve, sobre su novio Michael Polansky mientras discutía el ataque de febrero a sus bulldogs franceses y su paseador de perros Ryan Fischer. "Todo el mundo está bien", dijo la actriz de House of Gucci. "Todos están sanando. Rezo por Ryan todo el tiempo. Estoy muy agradecida de no haberlo perdido. Y todos los días le agradezco a Dios por el regreso seguro de mis perros. Mis perros y el hombre que amo son mi vida entera".