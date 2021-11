¿Hay una boda en el futuro de Dakota Johnson y Chris Martin?

¿Podría el matrimonio estar en el futuro de Dakota Johnson y Chris Martin?

Su padre, el actor Don Johnson, dio su opinión durante un episodio de Good Day New York el 17 de noviembre. Cuando se le preguntó si una boda podría estar en las cartas para la pareja durante el próximo año, la leyenda de Miami Vice respondió, "¡Oh, Dios! No pienso mucho más que en los próximos siete u ocho segundos". Sin embargo, él sugirió que no se opondría a la idea.