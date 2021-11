¿J Balvin envía esta indirecta a los Latin Grammys tras sus fuertes críticas?

J Balvin desató un debate cuando hace semanas criticó las nominaciones a los Latin Grammys.

En ese momento el colombiano disparó en sus redes: "Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto . Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan con que estoy dolido)".