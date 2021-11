Meghan Markle revela de qué se disfrazaron Archie y Lili en Halloween

La temporada espeluznante no fue tan popular en la casa del príncipe Harry y Meghan Markle.

La Duquesa de Sussex, que hizo una aparición sorpresa en The Ellen DeGeneres Show el 18 de noviembre, se sentó con su amiga y conversó sobre su agitada noche de Halloween. "Estábamos en casa y los vimos a ustedes", dijo la ex royal de 40 años. "Pero queríamos hacer algo divertido para los niños y luego a los niños no les gustó nada".

Meghan compartió que su hijo Archie (2) no estaba tan feliz con su disfraz. "Archie fue un dinosaurio durante unos 5 minutos", dijo. Con Ellen recordándole que ni siquiera duró tanto con el disfraz.