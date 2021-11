La cosa que Hailey Bieber jamás haría con Justin Bieber

Instagram

En un episodio reciente del podcast In Good Faith with Chelsea & Judah Smith, Hailey detalló su historia de amor y cómo siempre supo que Justin era el indicado, incluso en los momentos en que "tal vez no eran buenos entre ellos y no hablaban".

"Todo el mundo siempre se preguntó por qué me aferré a la idea y esperaba que tal vez saliera bien", dijo Hailey, antes de explicar que sabía que Justin hablaba en serio sobre su relación "porque la conversación que siempre teníamos a puerta cerrada" era de metas a largo plazo de matrimonio e hijos.

"Creo que seguí pensando, 'No creo que tenga que decir esas cosas. Realmente creo que eso es lo que quiere de su vida'", compartió. "¡Yo lo sabía!"