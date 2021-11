La tragedia de Astroworld: Las víctimas demandan a Travis Scott por 750 millones de dólares

Craig Barritt/Getty Images for Something in the Water

La demanda establece que las víctimas buscan daños y perjuicios "por la pérdida de la salud física y mental, y de la vida humana". En una declaración a E! News, Buzbee Law Firm dijo que "tiene la intención de presentar otra demanda en los próximos días con otros 100 demandantes nombrados". La declaración continuó, "El bufete de abogados Buzbee cree, en base a su investigación en curso, que Apple Music, Epic Records y muchas otras corporaciones que podían ganar millones con Astroworld compartirán la culpa legal en un tribunal de justicia". En respuesta a la demanda, Live Nation emitió una declaración a E! News que decía, "Continuamos apoyando y ayudando a las autoridades locales en su investigación en curso para que tanto los fanáticos que asistieron como sus familias puedan obtener las respuestas que quieren y merecen, y abordaremos todos los asuntos legales en el momento adecuado". E! News se puso en contacto con Travis y Drake para obtener comentarios, así como con Epic Records, Cactus Jack Records, Apple Inc., ScoreMore, ASM Global, Harris County Sports & Convention y otras compañías que figuran en la demanda. Un portavoz de ASM Global, Harris County Sports & Convention Corporation y NRG Park (el estadio donde se llevó a cabo el concierto) le dijo previamente a E! News, "Debido al litigio pendiente y las investigaciones en curso, no podemos hacer comentarios". Esta es solo una de las muchas demandas que se han presentado contra Travis y varios organizadores del festival Astroworld desde la tragedia.