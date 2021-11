Solo querrás amor después de ver el primer tráiler de la segunda temporada de Emily in Paris

El toque verdaderamente francés

Aunque Field es sin duda la reina de la moda de la ciudad de Nueva York, encontró la versión francesa de sí misma en la diseñadora de vestuario Marilyn Fitoussi, quien ayudó en el set.

"Fue realmente extraño porque mi equipo era francés, yo estaba consultando y contraté al diseñador en Internet porque recibí alrededor de ocho currículums", dijo Field sobre la búsqueda de Fitoussi. "Y, gracias a Dios, tomé la decisión correcta. Ella era una profesional completa y vino con un equipo fantástico. Quiero decir, conozco París, pero nunca viví en París. No lo sé de adentro hacia afuera como me sé New York. Así que realmente funcionó muy bien a ese nivel. Fue genial".