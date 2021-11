El extravagante regalo de cumpleaños de Kourtney Kardashian a Travis Barker

Kourtney Kardashian continúa bañando con amor a su prometido, Travis Barker, en la semana de su cumpleaños.

Si bien la pareja recién comprometida no ha rehuido mostrar su romance, este mes ha marcado una ocasión muy especial para que la alumna de Keeping Up With the Kardashians muestre su afecto por el baterista de Blink-182.