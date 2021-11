Mira a Kim Kardashian y Pete Davidson usando juntos pijamas idénticas

Parece que Kim Kardashian y Pete Davidson son una pareja, ¡al menos en cuanto a estilo!

La estrella de Keeping Up With the Kardashians, de 41 años, y el comediante de Saturday Night Live fueron vistos usando pijamas a cuadros idénticos de su línea SKIMS, mientras celebraban recientemente el cumpleaños número 28 de Pete.