Todo sobre el regreso de Scott Disick al mundo de las citas después de terminar con Amelia Hamlin

Lord Disick no quiere saber de soledad.

Han sido unos meses difíciles para Scott Disick, quien se separó de Amelia Hamlin después de 11 meses en septiembre. Y a mediados de octubre, la estrella de Keeping Up With the Kardashians se enteró de que su ex Kourtney Kardashian se había comprometido con Travis Barker después de una lujosa propuesta en la playa.

Pero en los últimos días, el fundador de Talentless ha sorprendido a muchos después de ser visto un día con su ex Christine Burke y la modelo Hana Cross en otra ocasión.