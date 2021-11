Así fue la aparición sorpresa de Meghan Markle en Ellen

Esta sorprendente noticia es todo menos un dolor real.

Por primera vez desde que se casó con el príncipe Harry en 2018, Meghan Markle hace una aparición en un programa de entrevistas diurno, todo gracias a su amiga Ellen DeGeneres. La conversación, que se emitirá el 17 de noviembre, también es su primera entrevista importante desde que ella y Harry se sentaron con Oprah en marzo. En un adelanto de The Ellen DeGeneres Show, la ex actriz de Suits reflexionó sobre el tiempo que pasó yendo al lote de Warner Bros. para audiciones. "Estacionaba en la puerta tres y me deslizaba", recordó. "Y los guardias de seguridad en la puerta decían Rómpete una pierna'".