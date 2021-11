La nueva selfie de Chris Evans combinándose con su perro Dodger es lo más hermoso que verás hoy

De hecho, los fanáticos se sorprendieron al saber que la superestrella de Marvel tiene el nombre de su perro tatuado en el pecho. Durante una entrevista con Jimmy Kimmel, Chris habló sobre la tinta especial.

"Esa es probablemente una de las relaciones más verdaderas que tengo", dijo. "No me costó mucho convencerme, nunca me arrepentiré de ese tatuaje. Me arrepiento de algunos, pero no de ese".

