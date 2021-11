5 mujeres de negocios exitosas que debes conocer

Andrea Baba, la joven que con 19 años creó su propia compañía: Fitco, de la cual también es CEO.

Fitco es una plataforma online que ayuda a los centros fitness a crecer a través de soluciones de gestión, retención y ventas en varios países de América Latina. Desde 2016, la plataforma ha impactado en la vida de más de 100 millones de personas.

"Se volvió inmanejable tener dos estudios, de hecho, tuve que cerrar uno porque no me di abasto y además de eso también llevaba la parte administrativa, todo esto me llevo a descuidar mi salud. En ese momento me di cuenta cuánto me quería dedicar a eso, a cambiar la vida de las personas a través del deporte", contó a Angel Ventures Mx.