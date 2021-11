Muere el actor Heath Freeman de NCIS a los 41 años

Amanda Edwards/WireImage

El hijo de Daniel Day-Lewis, Gabriel-Kane Day-Lewis, quien también trabajó con Heath en Terror on the Prairie, lamentó la pérdida en las redes sociales. "Me rompe el corazón escribir esto. Anoche, el hombre que conocí como mi hermano mayor falleció trágicamente mientras dormía", escribió Gabriel-Kane. "No hay nada que yo pueda decir que pueda hacerle justicia a tu existencia, Heath. Formamos un vínculo tan fuerte desde el principio, y te convertiste en un mentor para mí. Verte trabajar fue un privilegio. Tu carisma, tu talento, tu humor, tu pasión y tu temperamento irlandés al rojo vivo serán profundamente extrañados. Siento mucho que no estés aquí para ver lo que hicimos juntos. Extrañaré reír contigo, mi hermano, alias ‘Gold Heath'."

El tributo concluyó, "Descansa tranquilo".