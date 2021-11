Pelayo Díaz y Andy McDougall se separan tras tres años de matrimonio

Sin embargo, durante otra conversación precisamente con Lecturas, Pelayo desató rumores de crisis...

"Nos esforzamos en que vaya bien.Hay veces en que la relación se podría ir al garete. Es difícil". Contó: WA veces, he tenido que ir a meter la cabeza debajo de la almohada y gritar, luego peinarme y bajar al salón como si no pasara nada. Andy es un trozo de pan, otro ya me habría mandado a tomar viento".