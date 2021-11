¿Selena Gomez está tomando consejos de moda de Chris Evans?

Bueno, cuando la cámara se centró en la estrella de Only Murders in the Building, los fanáticos no pudieron evitar sentir que habían visto su acogedor suéter blanco tejido antes, sobre todo en el actor de Knives Out de 2019.

Corte a… ¡Un frenesí total!

"No Selena y Chris Evans teniendo el mismo suéter", escribió un usuario de Twitter. Mientras que otro tuiteó, "UHM, ¿POR QUÉ EL SUÉTER DE SELENA ME RECUERDA EL SUÉTER DE KNIVES OUT USADO POR CHRIS EVANS?" Un TikToker subió un video con el clip de Selena en su sweater tejido, seguido de una foto de Chris vistiendo una pieza muy similar en la película, subtitulando su publicación con un mensaje que decía, "ESTO NO ES UNA COINCIDENCIA".