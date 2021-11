Kirsten Dunst recuerda la “extrema” disparidad entre su sueldo y el de Tobey Maguire en Spider-Man

Columbia/Marvel/Kobal/Shutterstock

Michelle Wiliams y Mark Wahlberg se convirtieron en parte de la conversación en 2018 cuando se informó que a él le pagaron 1.5 millones de dólares adicionales más allá de su salario original para volver a filmar escenas de All the Money in the World, de acuerdo con su tarifa negociada, mientras que a Williams le dieron menos de 1.000. Mientras tanto, ambos estuvieron representados por la misma agencia y Williams fue reconocida con una nominación al Globo de Oro por su actuación en la película.

"En los últimos días, mi tarifa de re-filmación de All the Money in the World se ha convertido en un tema importante de conversación", dijo Wahlberg más tarde en un comunicado obtenido por E! News. Él simultáneamente anunció que contribuiría al Fondo de Defensa Legal de Time's Up, que tiene como objetivo apoyar y ayudar a quienes han sufrido acoso sexual o represalias en el trabajo a buscar justicia.

"Apoyo al 100% la lucha por un salario justo", dijo Wahlberg, "y estoy donando los 1.5 millones de dóalres al Fondo de Defensa Legal de Time's Up en nombre de Michelle Williams".