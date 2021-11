Adele revela cómo conoció a su novio Rich Paul

Puede que Adele esté saliendo con un agente deportivo, pero en esta etapa de su vida, no hay más juegos.

"Ya no trato [al amor] como un juego", dijo. "¿Sabes esa cosa que dice, 'Me vas a lastimar, así que yo te lastimaré primero'? Ya no soy así". En cambio, dijo que está buscando "Tranquilidad y estabilidad. No tengo que esperar que alguien más me dé estabilidad. También puedo ser estable por mí misma. Una casa sólida que no se derrumbe en una tormenta".