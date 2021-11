Britney Spears está en “las nubes” tras el fin de su tutela

Instagram

"Es un poco impactante para ella", compartió nuestra fuente. "Fue realmente abrumador para ella salir durante el fin de semana. Estaba muy ansiosa por los paparazzi y la gente dentro del restaurante. Fue mucho que experimentar a la vez para ella, pero está realmente feliz de tener la libertad de incluso salir o cenar en un lugar público".

Pero según las personas cercanas a Britney, los aspectos positivos superan con creces cualquier aspecto negativo cuando se trata de la siguiente etapa de su vida.

"Ella está emocionada y aliviada y siente que finalmente puede respirar de nuevo", le dijo una segunda fuente a E! News. "Ella ha estado estresada y preocupada de que las cosas no saldrían como lo hicieron. Está emocionada y también un poco sorprendida de que finalmente es libre. Ha querido esto durante tanto tiempo que no sabe qué hacer primero. Ella también está un poco ansiosa y nerviosa. No sabe qué sigue".