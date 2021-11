Gala Montes arremete contra Bárbara de Regil por la muerte de su perrita

"... Nalita se comió veneno que el fumigador dejó irresponsablemente pese que le pedí que NO dejara en el jardín por que habían perritos... Dejó muchísimas bolsas chiquitas sueltas en todo el jardín, bolsitas de veneno para ratas. Cuando me entere, gracias al jardinero que encontró escondidas algunas, corrimos a buscar más y además le pedimos que viniera a recoger todas las que faltaban que ya no encontramos, pero ya fue muy tarde…", narró.