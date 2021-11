John Mayer parece responder las amenazas de los fans de Taylor Swift

John Mayer, quien se rumora que es el tema de la canción de 2010 de Taylor Swift Dear John, aparentemente ha recibido mensajes amenazantes de Swifties últimamente.

Después de que Taylor Swift lanzara un cortometraje para la versión extendida de su canción All Too Well, que se rumora que es sobre su ex Jake Gyllenhaal, parece que algunos fans de la cantante de 31 años han estado bombardeando a Mayer con mensajes, dada su relación pasada con la estrella pop.