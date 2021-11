Así se sintió Scott Disick al ver a Kourtney Kardashian y Travis Barker en la boda de Simon Huck

"Él no quiere ver las demostraciones de afecto de Kourtney y Travis y no quiere participar", comparte la fuente. Para la estrella de Flip It Like Disick, que comparte hijos con Mason (11), Penelope (9) y Reig (6), con Kourtney, "todavía es muy incómodo para Scott estar cerca de ellos", dijo la fuente. "Pero él sabe que no puede escapar de ellos".

La lista repleta de estrellas incluyó a Kim Kardashian, su hermana Khloé Kardashian y su madre Kris Jenner. "Él tenía muchos amigos allí y estaba pasando el rato con Kris y Khloé la mayor parte de la noche", dijo la fuente, y agregó que durante la mayor parte de la noche, Scott estaba "sentado y charlando con amigos y no bebía ni estaba de fiesta".