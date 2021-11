Natti Natasha explica por qué mantuvo su relación con Raphy Pina en secreto durante tanto tiempo

Everybody Loves Natti es solo una de las razones por las que la cantante está teniendo un gran año. Con el lanzamiento de las populares canciones Pam Pam Pam e Imposible Amor, Natti siente que "todo su arduo trabajo" está comenzando a dar sus frutos.

"Se siente refrescante y se siente como libertad", agregó, y explicó que también está feliz de ver a más mujeres unirse al género del reggaetón. "Puedo ver a otras chicas y siento que esa es la única forma en que este movimiento se mantendrá en la cima, ¿sabes? Así que me siento muy bien de que, en el futuro, mi hija y otras chicas no sentirán que es imposible y me siento increíble de que ya esté sucediendo".

Everybody Loves Natti se estrena el 19 de noviembre exclusivamente en Prime Video.