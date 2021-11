Kristen Stewart recuerda su “joven y estúpido” romance de Crepúsculo con Robert Pattinson

La actriz, de 31 años, se sinceró sobre el proceso de filmación y el posterior fandom en una entrevista reciente con The New Yorker. Para empezar, la directora de las películas, Catherine Hardwicke, le dijo a la publicación que, durante el proceso de audición, Kristen "simplemente mencionó que se crió con lobos, lobos reales, que la familia cuidaba lobos". (En realidad, eran híbridos de lobo, también conocidos como perros lobo, como le explicó la madre de Kristen a Us Weekly en 2013).

Como pueden imaginar, ese era el tipo de experiencia de la vida real que Hardwicke estaba buscando en Bella, cuyo segundo interés amoroso en la película es Jacob (Taylor Lautner), un cambia-formas que se convierte en lobo.