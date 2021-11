Adele recuerda el momento exacto en supo que su matrimonio con Simon Konecki había terminado

"Yo estaba tan decepcionada por mi hijo", agregó la ganadora de 15 premios Grammy. "Estaba tan decepcionada de mí mismo, y pensé que iba a ser yo quien dejara de hacer esos malditos patrones".

Mirando hacia atrás en ese momento, Adele recordó cuándo supo que su matrimonio no duraría. Fue durante una conversación sincera con amigos. "Todos estábamos respondiendo estas preguntas de esta revista, y era algo como, '¿Qué es algo que nadie sabría de ti?' Y lo dije frente a tres de mis amigos, como, 'Realmente no estoy feliz'", recordó. "'No estoy viviendo, solo estoy avanzando pesadamente'".